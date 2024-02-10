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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

النمو الأسرع في التاريخ.. الشركة المطورة لـChatGPT تحقق إيرادات بـ2 مليار دولار

شركة OpenAI المطورة
شركة OpenAI المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT

تجاوزت إيرادات شركة OpenAI والمطورة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ملياري دولار على أساس سنوي محققة بذلك النمو الأسرع في التاريخ بين شركات التكنولوجيا.   

وأعلن أشخاص مطلعون لـ “فاينانشال تايمز” أن شركة OpenAI تستطيع مضاعفة هذا الرقم في عام 2025، وذلك على خلفية الاهتمام القوي من عملاء الأعمال الذين يسعون إلى استخدام تقنيات OpenAI لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مكان العمل.

ومن المتوقع أن يضع هذا النمو الاستثنائي شركة OpenAI بين عدد قليل من شركات وادي السيليكون بما في ذلك جوجل وميتا والتي سجلت إيرادات بقيمة مليار دولار في غضون عقد من تأسيسها.

وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها OpenAI في نوفمبر، عندما أطاح مجلس إدارة الشركة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان ليتم إعادته إلى منصبه بعد أيام، تواصل الشركة الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي بدأت مع إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022.

ووفقًا لـ سام ألتمان، فإن 92 % من الشركات الكبرى عالميًا كانت تستخدم منتجات OpenAI، بما في ذلك ChatGPT ونموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي الخاص بها GPT-4، منذ الثاني من شهر نوفمبر من العام الماضي، في حين أن برنامج الدردشة الآلي لديه 100 مليون مستخدم أسبوعيا.

وحتى هذه اللحظة، التزمت شركة مايكروسوفت، أكبر داعم لـ OpenAI، بما يصل إلى 13 مليار دولار للشركة ، حيث قامت الشركتان بتشكيل تحالف وضعهما في طليعة شركات الذكاء الاصطناعي.

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