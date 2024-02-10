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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر روسية تواجه السجن بسبب تصرف صادم مع رجل .. تفاصيل

صدى البلد

تواجه بلوجر روسية مشهورة على منصات التواصل الاجتماعي عقوبة بالسجن بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تعتدى على رجل بوحشية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يظهر الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، المشاهد المؤثرة، التي لم يتم الكشف عن هوية السيدة وهي تقترب من رجل جالس في أحد المطاعم وتبدأ الاعتداء عليه دون سابق إنذار.

يبدو الرجل في البداية مرتبكًا، ثم يطلب من البلوجر التوقف، لكنها تستمر في تعديها عليه.

وبعد انتشار الفيديو، واجهت البلوجر موجة من الانتقادات، حيث اعتبر الكثيرون تصرفها غير أخلاقي و"تحرشًا".

وبحسب وسائل إعلام روسية، قد تواجه البلوجر عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا بتهمة "التعدي على حرية شخص آخر".

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