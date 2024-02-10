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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف الدولي يعترض 6 مسيرات هاجمت حقل كونيكو شرق سوريا

حقل كونيكو
حقل كونيكو

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أن الدفاعات الجوية التابعة له تصدت لهجوم من 6 مسيرات على حقل كونيكو النفطي  في شرق سوريا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال التحالف الدولي إن الدفاعات الجوية أسقطت 6 مسيرات هاجمت حقل كونيكو بسوريا.

وقصفت المقاومة العراقية في هجوم صاروخي قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز “كونيكو” شرقي سوريا.

ووفق ما صرحت به مصادر محلية في محافظة دير الزور، فإن انفجارات عنيفة سُمعت أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.

وأشارت  المصادر إلى أن 3 صواريخ أصابت عمق القاعدة وحققت إصابات مباشرة داخلها، رغم محاولة الدفاعات الجوية الأمريكية التصدي لها، دون جدوى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أن هجومًا  استهدف قاعدة معمل كونيكو للغاز اليوم، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ.

كما أعلن المرصد السوري، أن المجموعات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وهو أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وحسب المرصد السوري، هاجمت المجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.

في حين حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

التحالف الدولي واشنطن حقل كونيكو سوريا القاعدة الأمريكية

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