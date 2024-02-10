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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

بدأ اليوم اول ايام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس، حيث استعدت الكليات  بحزمة من الإجراءات التي توفر فرصة تعليمية مميزة من خلال توفير مناخ تعليمي جيد.
 

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية بدأت اليوم أول محاضرات الفصل الدراسي الثاني، لافتا أن الكلية استعدت للترم الثاني بتجهيز جميع القاعات الدراسية علي أعلي مستوي.

واشار الدكتور محمد صافي إلى أن الكلية نشرت جداول الفصل الدراسي الثاني وتم اعلانه للطلاب استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح عميد حقوق عين شمس، أن نتيجة الفصل الدراسي الاول ستعلن في مطلع شهر مارس القادم، علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.


قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه تم توزيع الاسطوانات الخاصة بالمناهج للطلاب، موضحة ان المصروفات الدراسية شرط اساسي للحصول علي الاسطوانات.

واضافت الدكتورة حنان كامل، ان اول المحاضرات ستبدأ غدا الاحد، مع نوفير كافة سبل الراحة لللطلاب اثناء اليوم الدراسي.

 

وتابعت عميدة اداب عين شمس، إنه تم إحلال وتجديد عدد من القاعات التعليمية لاسقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بشكل مناسب.

وشددت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والتأكد من سهولة الحصول علي فرصة تعليمية مميزة.

أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024 عبر هذا الرابط اضغط هنا.

بدء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، انتهت فى الخميس 4 يناير 2024، وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وانتهت الخميس 25 يناير.

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