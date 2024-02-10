منفردا في الصدارة| باير ليفركوزن يقسو على البايرن بثلاثية بالدوري الألماني

نجح باير ليفركوزن في فرض سيطرته على صدارة الدوري الألماني، بالتغلب على ضيفه بايرن ميونخ 3-0، مساء اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 21 التي احتضنها ملعب باي أرينا.

وسجل ثلاثية ليفركوزن كل من: جوسيب ستانيسيتش في الدقيقة 18، وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 50، وجيرمي فريمبونج في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة، في المركز الثاني.

وشكل ليفركوزن الخطورة الأولى في الدقيقة 11، باستغلال عدلي خطأ من أوباميكانو في تمرير الكرة، لتصل إليه ويطلق تصويبة أرضية أمسك بها نوير، ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل بالدقيقة 18، بعدما أرسل أندريتش عرضية أرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى ستانيسيتش الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكاد ليفركوزن أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23، حينما تلقى تيلا بينية طولية، ليسدد كرة على الطائر تصدى لها نوير، وتمكن المتصدر من تعزيز تقدمه، في الدقيقة 50، إثر انفراد جريمالدو بنوير، وسط غفلة من الدفاع البافاري، وحاول البايرن تقليص الفارق في الدقيقة 52، عندما تابع بوي عرضية بتصويبة على الطائر، ذهبت أعلى العارضة.

وبحث جريمالدو عن مباغتة نوير، في الدقيقة 63، بتنفيذ ركنية خادعة بصورة مباشرة تجاه المرمى، لكنها ارتطمت بالقائم، وتعاطف القائم مجددا مع بايرن ميونخ، في الدقيقة 88، بتصديه لتسديدة أرضية من فريمبونج، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، صعد نوير بصورة غريبة للمشاركة في ركلة ركنية، ليفتك ليفركوزن الكرة، وينجح فريمبونج في إيداعها الشباك من مسافة بعيدة، لتنتهي المباراة بفوز عريض لفريقه 3-0.