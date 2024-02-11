عضو بالحوار الوطني: مصر لا تنتظر من أحد إيضاح الحقائق بشأن معبر رفح

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني منصة وطنية عريضة تضم كافة أطياف المجتمع وتعبر عن رأيه.



وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الأكثر وضوحاً وهو مُعلن وحاسم ولا مواربة فيه.

وردا عن ادعاءات بايدن بشان الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وغلق المعبر أمام المساعدات قال فوزي: "كمواطنين مصريين لا نستقي معلوماتنا من الرئاسة في أمريكا أو قاعات محكمة العدل الدولية لأننا نرى الواقع".

وواصل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الموقف المصري الأكثر وضوحا في الأزمة ولا ننتظر إيضاح حقائق عن معبر رفح من أحد لا الرئيس الأمريكي ولا الحكومة الإسرائيلية.

مذدوجى الجنسية

وأكد أن مصر رفضت دخول مزدوجي الجنسية من المعبر إلا بدخول المساعدات، للأهالي في غزة، والمنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، وقف عدد من المرات أمام المعبر، وأكد أن المعبر مفتوح طوال الوقت.