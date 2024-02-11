عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالحوار الوطني: مصر لا تنتظر من أحد إيضاح الحقائق بشأن معبر رفح

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني منصة وطنية عريضة تضم كافة أطياف المجتمع وتعبر عن رأيه.


وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الأكثر وضوحاً وهو مُعلن وحاسم ولا مواربة فيه.

وردا عن ادعاءات بايدن بشان الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وغلق المعبر أمام المساعدات قال فوزي: "كمواطنين مصريين لا نستقي معلوماتنا من الرئاسة في أمريكا أو قاعات محكمة العدل الدولية لأننا نرى الواقع".

وواصل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الموقف المصري الأكثر وضوحا في الأزمة ولا ننتظر إيضاح حقائق عن معبر رفح من أحد لا الرئيس الأمريكي ولا الحكومة الإسرائيلية.

مذدوجى الجنسية

وأكد أن مصر رفضت دخول مزدوجي الجنسية من المعبر إلا بدخول المساعدات، للأهالي في غزة، والمنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، وقف عدد من المرات أمام المعبر، وأكد أن المعبر مفتوح طوال الوقت.

الدكتور ضياء رشوان العدل الدولية القضية الفلسطينية المستشار محمود فوزى المنسق العام للحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

ترشيحاتنا

رقم خرافي.. سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

شنطة بصورة والدها.. إيمي سمير غانم تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

مفاعل نووي على القمر.. ناسا تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا؟ دار الإفتاء تجيب

تقلبات الطقس.. الأرصاد تُصدر تحذيرات مهمة للمواطنين

أحمد موسى: ميدو عامل تجربة حلوة لكرة القدم في أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي

مشروبات تسبب السرطان.. ومجموعة تناولها يوميا

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ