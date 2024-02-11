رقم خرافي.. سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان سواريه باللونين الأحمر والأخضر يكشف عن أنوثتها الجذابة، ذات الأكمام الطويلة.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء elie Saab، وبلغ سعره 30 الف ريال سعودي أي حوالي نصف مليون جنيه مصري، ما أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وفضلت أنغام استكمال إطلالتها الجذابة بارتداء المجوهرات الأنيقة، فاختارت الخواتم القيمة في اليد وأسورة ثمينة، والاقراط في الأذن.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على وضع المكياج الناعم، فاختارت الألوان الترابية الهادئة وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة بسيطة.