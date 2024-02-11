ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وأثارت نانسي عجرم الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً باللون الأزرق ضيقًا جدًا يكشف قوامها وأنوثتها، مكشوفًا من الصدر وذلك خلال حفل غنائي في دبي.

سعر فستان نانسي عجرم

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Herve Leger، وقد يصل سعره حوالي 50 ألف جنيه مصري.

واعتمدت نانسي عجرم على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها البني مُنسدلة أعلى الكتف بطريقة مميزة دون تكلف.

واختارت نانسي عجرم اللمسات الجمالية الهادئة، فوضعت أحمر الشفاه باللون البمبي، مع البلاشر اللامع على الوجنتين بطريقة تخطف الأنظار.