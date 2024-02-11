عبدالله السناوي: نتنياهو يواجه حالة من الارتباك السياسي

الرفض المصري الحاسم والواضح ضد التحرك الإسرائيلي تجاه رفح هو الحل الأمثل للرد على المزاعم الإسرائيلية

أكد الكاتب عبدالله السناوي، أنه لا يجب التعويل على الموقف الامريكي لوقف المجزرة التي تقوم بها إسرائيل في غزة والنية للاجتياح في رفح، موضحًا أن هذا الاجتياح يضر بالأمن القومي المصري بسبب العديد من الأسباب، ومنها وضع مصر في موقف محرج للغاية في حالة فرار الفلسطينيين إلى سيناء بالشكل الذي ينذر بضياع القضية الفلسطينية.

وأشاد السناوي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بتلويح مصر بتعليق اتفاقية كامب ديفيد والذي تعد أحد أهم المكتسبات للكيان الصهيوني، مؤكدًا أن لغة الخطاب المصري يجب أن ترتفع لمستوى الحدث وخطورته وجيشه العريق صاحب التاريخ.

وأكد السناوي، أنه من الصعب أن يتم تطبيق حل الدولتين، بسبب رفض إسرائيل من جهة، وأن الدولة الفلسطينية لن يكون لها أي مقومات وسلطات من جهة أخرى ، موضحًا أنه في حالة ذلك فسوف تتحول كنموذج للضفة الغربية.

وأضاف السناوي، أن الرفض المصري الحاسم والواضح ضد التحرك الإسرائيلي تجاه رفح هو الحل الأمثل للرد على المزاعم الإسرائيلية، مؤكدًا أن النصر المطلق بالنسبة لنتيناهو هو تهجير الفلسطينين من غزة لسيناء وحدوث نكبة ثانية، مؤكدًا أن نتيناهو يراوغ في صفقة الاسرى ويواجه نوع من الارتباك السياسي.

وتابع السناوي، أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي كانت لها التأثير والمصداقية في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، بسبب تجربتها الملهمة في العالم وقدرتها على مواجهة الفصل العنصري الذي عانت منه لسنوات.