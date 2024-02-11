ميدو: هذا الجيل الأسوأ في تاريخ مصر.. ونتسول في غياب إمام عاشور

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني صاحب مدرسة تدريبية متميزة وتعتمد على الضغط العالي وعليه أن ينزل بمعدلات أعمار اللاعبين وأن هناك مواهب متميزة للغاية مثل مصطفى محمد وعمر مرموش.



وأوضح ميدو عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أسوأ نص ملعب شاهدته لمنتخب مصر في البطولة الماضية .. كان لدينا لاعبون كبار بوسط الملعب والآن نتسول لاعبا في وسط الملعب .. عندما يصاب إمام نجد أنفسنا في مأزق ولا يوجد تأسيس سليم للاعبين في هذا المركز.



وأكمل ميدو : أخطأنا بعدم السفر قبل البطولة بعشر أيام للتعود على الأجواء والرطوبة وهذا يتحمله فيتوريا وقد صدمت فيه لأنه مدرب كبير بالفعل.



ميدو : محمد صلاح يفكر بطريقته



وأضاف ميدو : محمد صلاح فكر بطريقته وناديه طلب سفره .. كان لابد من أن يكون هناك رسالة بأن نلعب لكي تثبت أن المنتخب يفوز بدونه وليس البحث عن المكسب لإثبات أنه مظلوم.. حزين لما قمت به أمام الكابتن حسن شحاتة في بطولة ٢٠٠٦ وكنت صغيرا وقتها وتقبلت أن اللاعبين بحثوا عن الفوز من أجل البلد .. ليس منطقيا أن تسجل هدفا ويكون اهتمامك أن ترفع قميص لاعب بعينه .. لا أفهم كيف يفكر هذا الجيل من اللاعبين.