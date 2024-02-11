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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر كان مطلبًا جماهيريًا

صدى البلد

عبر محمد صلاح نجم الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى عدم وجود أزمات بينه وبين محمد صلاح.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "حسام حسن مصري وله الحق في تدريب المنتخب وتواجده كان مطلب جماهير".

وتابع: "حسام حسن سيأخذ فرصته في قيادة منتخب مصر، وهو جدير بها، وهناك بعض الأشياء الصغيرة التي يجب عليه أن يتداركها ولن يكون هناك خلاف بينه وبين نجمنا المصري محمد صلاح".

وأكمل: "المكسب هو سر استمرار حسام حسن، ومحمد صلاح يمتلك عقلية احترافية وحسام حسن يتواصل مع الجميع للحديث مع اللاعبين، ولابد من الدعم الكبير من اتحاد الكرة له في الفترة القادمة".

وأتم: "اختيار حسام حسن لجهازه المعاون هو أول طريق النجاح، وأتمنى له التوفيق في ما هو قادم".

وأردف: "اتحاد الكرة هو من أخطأ في قيمة عقد فيتوريا، وهناك من يتلاعب بعقلة من أجل عدم التفريط في أي قيمة من عقده".

واختتم محمد صلاح: "حازم إمام ليس له علاقة بعقد فيتوريا، ولكنه متواجد ضمن اتحاد الكرة، ولا يمكن أن نحمله أخطاء الاتحاد".

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