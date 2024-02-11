الكاميرات كشفته.. سجن أمريكي سمم زوجته وجنينهما بطريقة مشينة.. تعرف على السبب

حُكم على محامي أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا في ولاية تكساس بالسجن لمدة 6 أشهر بعد أن قام بوضع دواء محفز للإجهاض في مشروبات زوجته 7 مرات!

أمر قاضي محكمة مقاطعة هاريس، أندريا بول، المحامي الأمريك ميسون هيرينج بقضاء حكم بالسجن لمدة 180 يومًا و10 سنوات إضافية تحت المراقبة بعدما اعترف بالذنب والقيام بدس الدواء في مشروبات زوجته رغبة منه في إجهاضها.

إفساد للخطط

كان ماسون هيرينج رافضًا للحمل وأخبر زوجته كاثرين هيرينج أن حملها "من شأنه أن يفسد خططه ويجعله يبدو وكأنه أحمق".

في هذه الأثناء، كان الزوجان منفصلين لكنهما اتفقا على الذهاب لجلسات استشارية للأزواج، وفي إحدى المرات أخبرت كاثرين زوجها بحملها في طفلهما الثالث لكنه قابل ذلك بالرفض الشديد.

ثم في جلسة استشارية أخرى، طلب منهما الاستشاري أن يذهبا في عطلة الربيع سويًا. وعندما حدث ذلك، بدأ الزوج في إقناع زوجته أنها بحاجة دائمة للترطيب وبدأ يعد لها الإفطار ويحضر لها الماء ويصر على عدم مغادرته إياها إلا بعد التأكد من شرب الكوب كاملًا، بحسب صحيفة indy100.

ماء غائم

وقالت كاثرين للسلطات إنها لاحظت أن الماء كان غائمًا وعندما استفسرت من زوجها أجابها قائلًا أنه ربما بسبب اتساخ الكوب أو الأنابيب.

بعد تناولها المشروب، شعرت كاثرين بالمرض الشديد وتشنجات وبدأت في النزف مما دفعها للذهاب إلى غرفة الطوارئ سريعًا.

وأوضحت كاثرين للمحكمة أن زوجها حاول إعطائها مشروبات في 6 مناسبات أخرى لكنها لم تشربها. ولشكها به، قامت بوضع كاميرات حول منزلها التي صورتها وهو في المطبخ ويعد لها مشروبًا ثم يخرج كيس من جيبه ويفرغ محتوياته بالمشروب قبل إعطائه لها.

كما أنها وجدت في سلة القمامة عبوة لدواء يحتوي على الميزوبروستول الذي يحفز على الإجهاض.

وتسبب هذا الأمر في تعرض حياة جنينها للخطر وولادته قبل موعده بـ10 أسابيع كما أنه قضى أشهر في تناول الطعام من خلال أنبوب التغذية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ابنتهما التي تبلغ الآن عامًا واحدًا تعاني من تأخر في النمو تحضر للمستشفى للعلاج 8 مرات أسبوعيًا.