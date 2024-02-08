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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

يحميك من انهيار العمارة
يحميك من انهيار العمارة .. سرير مقاوم للزلازل

لا يزال العِلم يواصل ابتكاراته لمواجهة تحديات الحياة التي يتعرض لها الإنسان. وتكمن أحد أحدث الابتكارات في سرير مذهل يقاوم الزلازل لحمايتك من انهيار المبنى الخاص بك.

أكسجين وإشارات تتبع

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) لابتكار رائع يتضمن سريرًا مقاومًا للزلازل يحميك من انهيار عمارتك وسقوط السقف فوقك. 

تم تصميم السرير على شكل صندوق معدني مبرمج على سقوطك بداخله عند تعرضه لأي هزات أرضية وانغلاقه عليك لحمايتك من الزلازل.

ليس هذا فقط، بل يتضمن السرير الطعام والشراب الذي يمكنك أن تحتاجه تحت الركام.. كما أنه مزوّد بأقنعة أكسجين تساعدك على التنفس!

لم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل تمت برمجة السرير على أن يرسل إشارات لفرق الإغاثة عند وصولهم للمبنى المنهار لكي يتمكنوا من تحديد موقع المواطن الذي يخلد للنوم بداخله!

سرير مقاوم للزلازل صندوق معدني الطعام الشراب أقنعة أكسجين

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