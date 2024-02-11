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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» بالرياض

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنظيم قافلة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة"، لتقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعوية للمواطنين بالمجان، بقرية أم سن مركز الرياض، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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أوضح محافظ كفر الشيخ، أن حملة "100 يوم صحة" من أهم المبادرات الصحية التي قدمتها الدولة، وتشتمل على العديد من الخدمات التي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، فضلا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، وأيضا الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة.

وتابع: كما تستهدف خدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن، وكذلك الكشف عن المشكلات الصحية مثل توقف النمو والسمنة وفقر الدم بين أطفال المدارس، والاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع لدى الأطفال لتجنب إصابتهم بالإعاقة السمعية.

دعا محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات "الحملة" بالوحدات الصحية والعيادات والقوافل المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

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