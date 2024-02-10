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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير الخدمات.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مركز التحول الرقمي | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ما حققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطيا مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في جميع القطاعات، وتعظيم استغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات وسبل استغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة  الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي كفر الشيخ في وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلا عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير أداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.


أوضح المحافظ  أنه تتم متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديدة، وتجهيزه بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في محافظة كفر الشيخ، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجاب علي تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة باستخدام المنظومات الإلكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والاستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.
 

من جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميز استنادا إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وتابع: كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.

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البرامج المعلوماتية التكنولوجيا المتقدمة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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