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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي، غداً، السبت، عن عدد من المناطق ابتداءً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً؛ لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي وهي: مسجد السمادوني، الكشلة، شارع البوسطة، فم الصعيدي، كورنيش النيل.

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رصف شارع سعد زغلول بـ دسوق 
 

وفي سياق آخر، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظة كفرالشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بطول 700‪متر، فضلاً عن التجهيز لتركيب 45 صفاية أمطار جديدة، بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والجهاز المعاون له.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم الانتهاء خلال أيام من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، وصفايات الأمطار بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، ضمن خطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسة، لتحسين الخدمات وتسهيل حركة سير المواطنين، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية  بعدد من الأحياء والمدن، وليضيف عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا، فضلاً عن تسهيل حركة المرو، في ظل اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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