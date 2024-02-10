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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية تضمنت " تنفيذ 10 قرارات على مساحة فدانين وقيراط، و17 سهماً، أملاك دولة، وتنفيذ 5 قرارات إزالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 11 قيراطاً "، بقري مركز الحامول.

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جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الثالث عشر من المرحلة الأولى للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

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