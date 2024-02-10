ثلاث ميداليات.. أبطال مصارعة جامعة كفر الشيخ يحصدون بطولة الشهيد الرفاعي الـ51

شارك منتخب جامعة كفر الشيخ للمصارعة الرومانية في دورة الشهيد الرفاعي ال51 والتي أقيمت بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية للجامعات والمعاهد العليا المصرية.







وجاءت مشاركة فريق جامعة كفر الشيخ برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بما حققه طلبة الجامعة من إنجاز رياضي مشرف، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مجال الرياضة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، فاز فريق المصارعة الرومانية بجامعة كفر الشيخ، بالمركز الأول ميدالية ذهبية وزن 87 كجم، والمركز الثاني ميدالية فضية وزن 60 كجم، والمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 63 كجم، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية في دورة الشهيد الرفاعي الـ 51.



وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المشرفة، مشيدا بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.



وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطالب فارس محمد عبد الستار، بكلية التربية الرياضية حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 82 كجم، والطالب روحين إبراهيم غالي بكلية التجارة حصل على المركز الثاني وزن 60 كجم، كما حصل الطالب أحمد السيد رخا كلية الهندسة وزن 63 كجم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، مهنئاً فريق الجامعة على هذا الفوز الكبير متمنياً لهم مزيد من التوفيق.