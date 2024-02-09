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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت فعاليات اليوم الختامي لاختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لطلاب المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بإدارات: قلين ومطوبس وبيلا وبلطيم التعليمية الأزهرية، وسط تأمين مشدد وهدوء واستقرار تام، jحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.
 

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وحرص رئيس المنطقة، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدء الاختبارات النهائية بها، كما نوه رئيس المنطقة منذ انطلاق اختبارات التصفية النهائية للمسابقة على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق.
 

أقيمت اختبارات المسابقة بنظام التوثيق المرئي والمسموع، بالاستعانة بالمتميزين من معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها، لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وقام على تقييم المتسابقين مجموعة من موجهي شؤون القرآن بمناطق الغربية والبحيرة والإسكندرية الأزهرية.

 

 واستمرت فعاليات المسابقة على مدار 10 أيام، وقام بالإعداد والتنظيم للمسابقة إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بقيادة الشيخ أحمد رمضان، وعاونه في التنسيق لتلك الاختبارات السيد العقداوي ، عضو شؤون القرآن الكريم.

الإدارة المركزية القرآن الكريم المعاهد الأزهرية النزاهة والشفافية

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