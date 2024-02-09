أسلوب حياة.. استمرار فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، استمرار فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، كل جمعة بحي مختلف في الهواء الطلق، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديريةK برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت بحي المحافظة السكنى، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي وجري وتمرينات لياقة بدنية" مشيرا إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكدا أن البرنامج لاقى نجاحا كبيرا الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.



قدمت فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ" بإشراف عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و، الدكتور سامح منصور بوزارة الشباب والرياضة وبحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومدربي المشروع "محمود سلطح ، بهاء فكري، محمد محروس محمد خالد".