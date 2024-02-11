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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمشاركة 500 لاعب.. كواليس بطولة كأس مصر لـ التجديف بالإسماعيلية|فيديو

صدى البلد

تحدث الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن تفاصيل انطلاق بطولة كأس مصر لـ التجديف بالإسماعيلية، وذلك بمشاركة 500 لاعب، قائلًا إن البطولة تمت في بحيرة التمساح في الإسماعيلية واشترك في البطولة مختلف الأندية من جميع محافظات الجمهورية.
 

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تنافسات قوية في بطولة التجديف 

وأضاف “النوري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية، “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن مصر كلها شاركت في الاحتفالية التي استمرت لمدة 3 أيام.

وتابع الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري لـ التجديف أن هذه البطولة شهدت أكثر من 70 سباق من كافة الفئات العمرية، مؤكدًا أن البطولة شهدت تنافسات قوية للغاية بين مختلف الأندية المشاركة.

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