عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذهبيتان.. أسرار سيطرة مصر على منصة التتويج في الخماسي الحديث ببطولة بولندا المفتوحة|فيديو

صدى البلد

كشف الكابتن محمد علاء، مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث عن أسرار سيطرة مصر على منصة التتويج.
 

txt

قبل تشخيصه بـ 4 سنين.. الذكاء الاصطناعي يستطيع الكشف عن الإصابة بالسرطان

txt

لرعاية 5 ملايين مواطن.. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة أبواب الخير.. تفاصيل

كيف تم الاستعداد لبطولة الخماسي الحديث؟


وقال “علاء” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إنه تم الاستعداد جيدًا لبطولة الخماسي الحديث، حيث تم السفر قبلها بيوم حتى يتم التدريب والتكيف على الوضع، بجانب ما بذله الأبطال من مجهود حتى يحققوا هذا الإنجاز.
 

وأضاف مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث أن البطولة لا تقتصر على يوم واحد فقط ولكن البطولة تستغرق يومين أو ثلاثة حسب البطولة وعدد اللاعبين، لافتًا إلى أن الأبطال المصريين استطاعوا توزيع مجهودهم على أيام البطولة.

الخماسي الحديث الاولي المصرية البطولة مصر توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

تجار الدولار فى ورطة .. الداخلية تلاحق المضاربين في العملة

موضوعات متعلقة

قبل تشخيصه بـ 4 سنين.. الذكاء الاصطناعي يستطيع الكشف عن الإصابة بالسرطان

لرعاية 5 ملايين مواطن.. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة أبواب الخير.. تفاصيل

بعد تصنيف عام 2023 الأعلى حرارة.. كيف تأثرت مصر بالتغير المناخي؟

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

العثور على جثة سيدة مصرية بسويسرا.. وشقيقها: "اتقـ.تلت بدم بارد"|فيديو

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشاهد خلابة.. الثلوج تغطي مدن شرق تركيا |فيديو

مظاهرة في روما لدعم الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الحرب على غزة|شاهد

ترشيحاتنا

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم.. تفاصيل

كيف يتخلص الاحتلال من الفلسطينيين الموجودين في رفح؟

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يظهر في مران الزمالك.. اعرف السبب

مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

حماس توجّه تهديدًا لإسرائيل بشأن الهجوم على مدينة رفح

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين مبدئيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ