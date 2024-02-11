ذهبيتان.. أسرار سيطرة مصر على منصة التتويج في الخماسي الحديث ببطولة بولندا المفتوحة|فيديو

كشف الكابتن محمد علاء، مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث عن أسرار سيطرة مصر على منصة التتويج.



كيف تم الاستعداد لبطولة الخماسي الحديث؟



وقال “علاء” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إنه تم الاستعداد جيدًا لبطولة الخماسي الحديث، حيث تم السفر قبلها بيوم حتى يتم التدريب والتكيف على الوضع، بجانب ما بذله الأبطال من مجهود حتى يحققوا هذا الإنجاز.



وأضاف مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث أن البطولة لا تقتصر على يوم واحد فقط ولكن البطولة تستغرق يومين أو ثلاثة حسب البطولة وعدد اللاعبين، لافتًا إلى أن الأبطال المصريين استطاعوا توزيع مجهودهم على أيام البطولة.