وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بالسيطرة على جوائز 2023

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، ولاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للخماسي الحديث وذلك بعد سيطرة مصر على جوائز الأفضل لعام 2023 والممنوحة من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتكريم للاعبي ولاعبات ومدربي مصر وللاتحاد المصري للخماسي الحديث، مشيرا ان الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل النهوض بكل الرياضات في مصر في ظل دعم غير مسبوق من القيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح ان الخماسي الحديث تمكن خلال الفترة الماضية من التطور بشكل كبير واحتلال منصات التتويج في جميع البطولات الدولية والقارية

وحصدت مصر 6 جوائز من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث حيث حصل الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ، على جائزة أفضل اتحاد وفريق في العالم لعام 2023 ، كما حصل اللاعب مهند شعبان على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 مناصفة مع البطل الأولمبي الإنجليزي جوزيف تشونج.

فيما توجت ملك إسماعيل بجائزة أفضل لاعبة ناشئة تحت 21 سنة وحصلت فريدة خليل على جائزة أفضل لاعبة شابة -17 سنة.

كما حصل جاويد خاور المدير الفني لمنتخب مصر على جائزة أفضل مدير فني في العالم لهذا العام، وايضا حصل الجهاز الفني لمنتخب مصر على جائزة أفضل جهاز تدريب متكامل للعام الحالي والمكون من جاويد خاور المدير الفني ومحمد الصباحي مدرب السلاح وطارق النويهي مدرب السباحة وياسر عصر مدرب الفروسية وأحمد سلامة مدرب الرماية وهشام سليمان مدرب الجري.

وبهذا تتوج مصر هذا العام ب 6 جوائز في الحفل من أصل 15 جائزة، ليرتفع عن العام الماضي والذي قد حصلت مصر فيه على 5 جوائز.