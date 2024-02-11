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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحول مفاجئ|الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل موجة تقلبات جوية تضرب البلاد على مدار الأيام المقبلة، وذلك بعد فترة من الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز التوقعات.
 

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه متوقع بداية من يوم الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، ومتوقع أن تصل لـ 17 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي مع وجود نشاط في حركة الرياح.

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ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجة التقلبات الجوية تضمن فرص لسقوط أمطار وخاصة على المحافظات الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بوجود امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترة النهار.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم أنحاء الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار يتجاور أحيانًا 10 و15 درجة مئوية.
 

وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار اليوم وغدًا، حيث تصل ذروة الارتفاع يوم الإثنين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في أقصى غرب البلاد فقط في مطروح والسلوم وسيكون مثير للرمال والأتربة.
 

وأكملت أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة متوقع استمراره غدًا أيضًا وسيشمل عددًا من المحافظات الداخلية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس اليوم امطار

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