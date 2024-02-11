بدقة 160 ميجابكسل.. موبايل Honor بكاميرات احترافية وإمكانات مذهلة

تتمتع سلسلة هونر Honor الرقمية، بقاعدة مستخدمين كبيرة جدا، خاصة في السنوات الأخيرة، كل طراز جديد يجلب تصميما جماليا جذاب، إلى جانب ترقيات شاملة في قدرات التصوير والجوانب الأخرى، سنتعرف فيما يلي على سعر ومواصفات هاتف Honor 80 Pro.
سعر ومواصفات هونر Honor 80 Pro
تصميم كلاسيكي
زودت هونر هاتف Honor 80 Pro، بتصميم كلاسيكي مبتكر فائق النحافة تبلغ أبعاده 163.3 × 74.9 × 7.8 مليميتر، خفيف الوزن يبلغ 188 جراما، مع خلفية مميزة وسطح زجاجي غير متساوي، والذي يضم نقش أكثر من 80 نسيجا، مما يمنحك احساسا كالأمواج المتدفقة عند حمل الهاتف في يدك.
شاشة عالية الدقة
يتميز هاتف هونر Honor 80 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بدقة 2700 × 1224 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعتيم PWM يبلغ 1920 ميجاهرتز، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو مشاهدة الأفلام، يمكن أن يوفر الشاشة تجربة بصرية مريحة ومنعشة.
كاميرا فائقة الوضوح
يتمتع هاتف هونر Honor 80 Pro، بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميجابكسل، والذي يمكنه دمج وحدات البكسل في مجموعات من 4 أو 16 لالتقاط المزيد من الضوء، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.
ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية فائقة الاتساع، وعدسة أخرى لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.
معالج متطور
يعمل هاتف Honor 80 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 + Gen 1 والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.
ذاكرة ضخمة
يأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.
بطارية تدوم طويلا
يحتوي هاتف Honor 80 Pro، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.
سعر منافس
يتوفر هاتف هونر Honor 80 Pro في مصر مقابل سعر يبدأ من 16 ألف جنيه مصري، للإصدار الأساسي 8 + 256 جيجابايت.