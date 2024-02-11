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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدقة 160 ميجابكسل.. موبايل Honor بكاميرات احترافية وإمكانات مذهلة

Honor 80 Pro
Honor 80 Pro

تتمتع سلسلة هونر Honor الرقمية، بقاعدة مستخدمين كبيرة جدا، خاصة في السنوات الأخيرة، كل طراز جديد يجلب تصميما جماليا جذاب، إلى جانب ترقيات شاملة في قدرات التصوير والجوانب الأخرى، سنتعرف فيما يلي على سعر ومواصفات هاتف Honor 80 Pro.

سعر ومواصفات هونر Honor 80 Pro


تصميم كلاسيكي

زودت هونر هاتف Honor 80 Pro، بتصميم كلاسيكي مبتكر فائق النحافة تبلغ أبعاده 163.3 × 74.9 × 7.8 مليميتر، خفيف الوزن يبلغ 188 جراما، مع خلفية مميزة وسطح زجاجي غير متساوي، والذي يضم نقش أكثر من 80 نسيجا، مما يمنحك احساسا كالأمواج المتدفقة عند حمل الهاتف في يدك.

 

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شاشة عالية الدقة

يتميز هاتف هونر Honor 80 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بدقة 2700 × 1224 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعتيم PWM يبلغ 1920 ميجاهرتز، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو مشاهدة الأفلام، يمكن أن يوفر الشاشة تجربة بصرية مريحة ومنعشة.

Honor 80 Pro

كاميرا فائقة الوضوح

يتمتع هاتف هونر Honor 80 Pro، بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميجابكسل، والذي يمكنه دمج وحدات البكسل في مجموعات من 4 أو 16 لالتقاط المزيد من الضوء، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة تضم مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية فائقة الاتساع، وعدسة أخرى لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

Honor 80 Pro

معالج متطور

يعمل هاتف Honor 80 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 + Gen 1 والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ذاكرة ضخمة

يأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

Honor 80 Pro

بطارية تدوم طويلا

يحتوي هاتف Honor 80 Pro، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

سعر منافس

يتوفر هاتف هونر Honor 80 Pro في مصر مقابل سعر يبدأ من 16 ألف جنيه مصري، للإصدار الأساسي 8 + 256 جيجابايت.

Honor 80 Pro
هونر Honor Honor 80 Pro سعر ومواصفات هونر 80 برو سعر هونر 80 برو

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