كاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من هونر بقدرات تصويرية جبارة

تخطط شركة هونر الصينية، للإعلان عن هاتفها الجديد Honor X9b، والذي سينطلق بشكل رسمي في الهند يوم 15 فبراير الجاري، وحتي الآن، أكدت العلامة التجارية الكثير من المعلومات حول مواصفات وتصميم الهاتف القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، سيحتوي هاتف هونر المرتقب Honor X9b، على كاميرا خلفية إساسية بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

مواصفات هونر X9b

ادعي مادهاف شيث، الرئيس التنفيذي لشركة "هونر"، أن هاتف Honor X9b، يتميز بكاميرا استشعار للحركة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد اللحظات المثالية بذكاء، وأضاف أن التصميم مستوحى من ساعات "رولكس" الفاخرة، التي تتميز بجمالية الحلقة المزدوجة.

وتبعا للمعلومات السابقة، يتميز هاتف Honor X9b، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، مع تصميم ذو حافة منحنية ومستشعر بصمة بصري مدمج أسفل الشاشة، تدعم الشاشة دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

Honor X9b

وتحت الغطاء، يحتوي هاتف هونر Honor X9b، على معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 6 Gen 1، والذي سيأتي مقترنا مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وأكدت هونر على احتواء الهاتف على واجهة المستخدم التابعة لها Magic OS 7.2، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيعمل على Android 13 أو 14، وسيأتي Honor X9b بخيارين من الألوان، هما: الأسود والبرتقالي المميز لهواتف العلامة التجارية.

ومن المقرر أيضا أن تعلن هونر يوم 15 فبراير، في حدث إطلاق هاتف Honor X9b، عن سماعات الأذن Choice X5 وChoice Watch، وفي الوقت الحالي لا توجد معلومات عن أسعار هذه الأجهزة.