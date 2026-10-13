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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشابو في قبضة مباحث طهطا.. ضبط متهمين بحوزتهما مخدرات وميزان حساس بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجهت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط متهمين يُشتبه في تورطهما في الاتجار بمخدر الشابو، وبحوزتهما كمية من المخدر وميزان حساس، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المتورطين في ترويج السموم بدائرة القسم.

حملة أمنية لضبط تجار الشابو بطهطا

وجاءت الحملة في إطار التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها محافظة سوهاج لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الجهود لضبط العناصر المتورطة في ترويج المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة طهطا ، عن اشتباه في تورط شخصين في ممارسة نشاط الاتجار بمخدر الشابو، وهو ما دفع رجال المباحث إلى تكثيف التحريات وفحص المعلومات المتاحة، وصولًا إلى تحديد نطاق تحركاتهما وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهما.

وقاد الحملة الرائد عبد الله أبو عقيل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، بمشاركة معاونيه الرائد أحمد أبو حسوب، والنقيب هيثم عبد الحميد، والنقيب خالد صديق، والنقيب محمد البلكي، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت التحركات الأمنية عن ضبط المتهم الأول، ويدعى «ك. م. ا»، بنطاق منطقة الشيخ عواجة، فيما جرى ضبط المتهم الثاني، ويدعى «م. ح»، بنطاق شارع أبو الهوى، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الشابو وميزان حساس، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة نشاط ترويج المواد المخدرة داخل نطاق القسم.

إجراءات قانونية وتحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وعقب ضبط المتهمين، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرير المحاضر الخاصة بالواقعة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة النشاط المنسوب إليهما.

وتأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج لملاحقة المتهمين في قضايا المخدرات، وتكثيف الحملات الأمنية بمختلف المناطق، في إطار التصدي لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة والحفاظ على أمن المواطنين.

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