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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لسيدتين بالزاوية والسلام

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر-رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» بصرف إعانة شهرية للسيدتين «إنجي.س 38 عامًا» تقيم في الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، و«هدى.ج 40 عامًا» تقيم في مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ«إنجي» و«هدى»

قالت «إنجي.س»: إنها مطلَّقة، ولديها ثلاثة أبناء، وتقيم بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مع والدتها المسنة، وليس لديهم أي مصدر دخل أو عائل، وتطلب الحصول على إعانة شهرية لمساعدتها على أعباء الحياة وتربية أبنائها لاستكمال تعليمهم، أما السيدة «هدى.ج 40 عامًا» فهي مطلَّقة ولديها ولدان في مراحل التعليم ومريضة وليس لديها مصدر دخل يعينها على الحياة.
فور تلقي طلبهما، فحصت إدارة البحث ببيت الزكاة والصدقات أوراقهما، والتقارير الطبية المرفقة، وأجروا بحثًا ميدانيًّا لهما؛ للتأكد من استحقاقهما الحصول على إعانة شهرية، ومن ثم وجَّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصرف إعانة عاجلة لكل منهما.

«أغيثوا غزة»..قرية «نشا» بالدقهلية تشارك بشاحنتين في القافلة الخامسة لـ«بيت الزكاة والصدقات»

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قرية «نشا» بالدقهلية تشارك بشاحنتين في القافلة الخامسة لـ«بيت الزكاة والصدقات»

تسلم «بيت الزكاة والصدقات» شاحنتين من أهالي قرية «نشا» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تحملان كميات كبيرة من المواد الغذائية لأهلنا في غزة؛ استجابة من أهالي القرية لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024م أن فريق البيت تسلم شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية ستكونان ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة والصدقات.

وجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشكر لأهالي قرية «نشا» على مشاركتهم وتبرعهم لأشقائنا في قطاع غزة بعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت قرية «جوجر» التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قد تبرعت في وقت سابق بعدد ١٢ شاحنة لأهلنا في غزة، ومازال يتوافد على «بيت الزكاة والصدقات» كثير من المتبرعين من كل محافظات الجمهورية؛ لإغاثة أهلنا في غزة؛ وسنستمر في الدعم حتى زوال العدوان الصهيوني الإرهابي بإذن الله.

بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جاهدوا بأموالكم إعانة شهرية عاجلة

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