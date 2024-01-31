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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزيرة الهجرة تشيد ببرامج «بيت الزكاة والصدقات» التنموية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أشادت السفيرة سهى ناشد جندي، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالبرامج التنموية التي يعمل عليها «بيت الزكاة والصدقات» لدعم الأُسَر الأوْلى بالرعاية والقرى الأشد فقرًا في جميع المحافظات المصرية، وذلك خلال جولتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

وزيرة الهجرة تشيد ببرامج «بيت الزكاة والصدقات» التنموية وتثني على برنامج تمكين المرأة المعيلة

وأشار بيان «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الأربعاء، إلى ثناء وإشادة وزيرة الهجرة بالمبادرات التي يطلقها البيت، قائلة: هذا عمل عظيم يستحق الثناء والإشادة، ويؤكد أن وراء هذا الجهد إدارة حكيمة، وفرق عمل مميزة، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

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وأضافت وزيرة الهجرة،  إن برنامج (تمكين) الذي يعمل على دعم الأُسَر الفقيرة ببرامج إنتاجية تتيح للمرأة المعيلة العمل والحصول على دخل يعينها على أعباء الحياة مشروع مهم ورائد.

وفي السياق، أبدت الوزيرة سعادتها بجهود «بيت الزكاة والصدقات» تُجاه الأشقاء في قطاع غزة، والجهد الكبير الذي تمكن به بيت الزكاة والصدقات من إيصال ٤ قوافل إغاثية لغزة وما يبذلونه حالياً من جهد محمود للدفع بالقافلة الخامسة في الأيام القادمة.

الهجرة بيت الزكاة والصدقات برنامج تمكين المرأة المعيلة السفيرة سهى ناشد جندي برامج إنتاجية تتيح للمرأة المعيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب المصريين في الخارج

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