رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة

أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة المصرية منذ الصغر، باعتبارهم قادة المستقبل.



جاء ذلك خلال استضافت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تحت رعاية قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى محمد عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان السياحي الأول للأطفال "ذو الطابع التراثي "، بالتعاون مع "صفحة حدوتة سياحية" بإشراف الدكتورة نرمين الشافعي مؤسس "صفحة حدوته سياحية " و "أكاديمية الفنون" بإشراف إيمان صبري.



وأكد رئيس الجامعة دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات الهادفة، مشيدا بهذا المهرجان الذي يستهدف الأطفال.



واشتمل المهرجان على فقرات متنوعة تضمنت نشاط غزل النول، وكذلك تعليم مهارات فن الإتيكيت للتعامل مع السائحين والتعامل داخل المزارات السياحية، كما تضمن المهرجان المطبخ التراثي والذي اشتمل على "صناعة الخبز المصري".