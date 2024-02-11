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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 560 طن قمامة وأتربة بحملة النظافة في المنطقة المركزية

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن  أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية  بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.


وقد أوضح "مختار"أنه تم رفع 430 طن قمامه و 130طن اتربه وناتج تقليم اشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية وزراعه 143من الأشجار المثمره بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.


ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه  بمشاركة  احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10طن و5طن  وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 )ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث استمر تقليم أشجار شارع سعد زغلول وحديقه شجره الدر وحدائق منطقه المجزر والحدائق المفتوحه بشارع الجيش. 
وتم رفع كفاءه النظافه العامه برصيف شارع المشايه وازاله الاتربه بجوار ارصفه شارع بورسعيد و غسيل ارصفه شارع الجيش و المشايه واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء وشارع محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه وشارع كلية اداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله  وشارع الثانويه وشوارع المدير والبداله ومنطقة الدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي  وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه  وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشارع محمود شاهين وشارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم وشارع منتصر.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تحسين الصورة البصرية رؤساء الوحدات المحلية نظافة وتجميل مدينة المنصورة وحدة محلية نظافة وتجميل ميت غمر مدينة المنصورة وضواحيها محافظ الدقهلية

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