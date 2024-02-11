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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعى 3 يوليو

محافظ بورسعيد يطالب
محافظ بورسعيد يطالب بالإسراع في معدلات العمل بمجمع الصناعات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعى ٣ يوليو  جنوب بورسعيد،  وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث،  والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت،  وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، مع  قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، استعدادا لتشغيله و افتتاحه قريبا

محافظ بورسعيد يطالب بالإسراع في معدلات العمل بمجمع الصناعات المغذية ٣ يوليو

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و يشمل المجمع الصناعي 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية)  حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .

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 وكان محافظ بورسعيد قد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد  ، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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