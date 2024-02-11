تذليلاً لأي عقبات.. رئيس حي مناخ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع كسري

واصل المهندس نعمان علي نعمان رئيس حى المناخ ،يمحافظة بورسعيد متابعته الميدانية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يشهدها شارع كسري بدءا من تقاطعه مع الأمين وحتي ستالينجراد ، وذلك ضمن مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع الكفاءة والتطوير الشامل للشوارع والمناطق السكنية.

فقد ترأس رئيس مناخ بورسعيد فرق العمل الميدانية للإدارات المعنية بالحي لإزالة أي معوقات تقف أمام إنهاء أعمال التطوير ومواصلة متابعة جميع المحال بالشارع لرفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات بطوله وبالمناطق المطلة عليه حتي لا تقف عائقا أمام أعمال التطوير ، لاسيما وقد وصلت إلي مراحل متقدمة ، بعد صب وإنشاء الجزيرة الوسطي بطول الشارع حتي ميدان ستالينجراد، و إعادة إنشائها علي طراز حديث يناسب التطوير الشامل للشارع، و الإحلال والتجديد لشبكات المرافق وعلي رأسها المياه والصرف .

ومن جانبه أوضح رئيس حى المناخ فى بورسعيد أنه تم أيضا إنشاء بالوعات وغرف للأمطار ، وعمل لاند اسكيب ، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وعمل أعمدة ديكورية بطول الشارعين ، ويعقبها أعمال إعادة الشيء لأصله والرصف للطرق.

رئيس مناخ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع كسرى 1000257778 1000257779 1000257769 1000257774 1000257775 1000257776 1000257777 1000257781 1000257770 1000257771 1000257772 1000257773

ويتفقد "نعمان" بشكل دوري أعمال تطوير الشارع يرافقه الادارات المعنية بالحي ومنها إدارة الطرق و الإشغالات والكهرباء ومشرفي العموم بالحي.

يأتي ذلك في ظل خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها مناطق وشوارع بمحافظة بورسعيد عامة وحي المناخ خاصة من رفع كفاءة وتجميل ورصف وأعمال تجديد بالمرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرها.