عقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد اليوم اجتماعا بمكتبها مع اللجنة المشكله لتنفيذ قرارات الإخلاء والسحب للمساكن الإدارية الواقعه داخل نطاق الحى وذلك بحضور شيماء العزبي سكرتير الحى و إيمان سعد المشرف العام ومديروا إدارة الإسكان والمكتب الفنى والمتابعة والأمن.

وشددت رئيس حى ضواحى بورسعيد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الهندسية الصادرة لحالات الإخلاء الأشد خطورة بمنطقه ازالات السيد متولي.

وأكدت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد على ضرورة قيام اللجنه بحصر كافة الوحدات السكنية الإدارية التى ينتهي الانتفاع بها بوفاه شاغلها وتعود ملكيتها مره اخرى الى المحافظة ليتم إعادة تخصيصها لحالات الازالات بالمناطق الاكثر خطوره كما وجهت بضرورة إخلاء كافة الوحدات السكنية المقتحمه أو التى يتم تأجيرها من الباطن التى لها صفة اداريه وذلك تنفيذا لأحكام القانون.

رئيس ضواحى بورسعيد تشدد على تنفيذ قرارات الإخلاء والتسكين 1000257785 1000257786 1000257787 1000257788 1000257783 1000257784

وأضافت رئيس ضواحى بورسعيد أن الحى بصدد تنفيذ كافة قرارات الصادرة للحالات الأشد خطورة بالتنسيق مع إدارة التسكين بالمحافظة مشيره بأن الحالات التى يتم إزالتها يتم تنكيس العمارات الآيلة للسقوط بمنطقة السيد متولى وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين وتسكينهم فى مناطق جديدة آمنة توفر لهم حياة كريمة.

وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية فى حى الضواحى قامت في وقت سابق بأعمال تنكيس وهدم وإزالة عدد من العمارات السكنية بعد صدور قرارات إزالة لسطح الأرض لها وذلك بمعرفة لجنة المنشآت الهندسية برئاسة الدكتور محمد الغندور رئيس اللجنة وأنه تم تسكين كافة حالات الإزالات التى تم إخلاؤها وإزالتها فى وحدات سكنية جديدة داخل نطاق الحى.