استمرار أعمال إحلال وتجديد كابل كهربائي ببورفؤاد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، انتظام سير العمل في إحلال وتجديد كابل توصيل التيار الكهربي بشركة النصر للملاحات.

وذلك تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن خلال التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع مدينة بورفؤاد وشركة النصر للملاحات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أنه يجرى العمل حالياً في إحلال وتجديد كابل توصيل التيار الكهربي بداية من شركة النصر للملاحات بشارع ابن خلدون ومروراً بشارع مالك ابن أنس وشارع حسني مبارك وشارع طلعت حرب وصولاً لموزع كهرباء بورفؤاد .

وأشار إلى أن المسار يبلغ طوله حوالي 2 كم بنسبة إنجاز 40٪؜ حتى الان.



ووجه رئيس مدينة بورفؤاد، بسرعة الإنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وإعادة الشيء لأصله لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المدينة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية .

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار أعمال إحلال وتجديد كابل توصيل التيار الكهربي لشركة 1000257763 1000257764 1000257765 1000257761 1000257762

و أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية

وأضاف بهنساوى أن المساحة الحالية لملاحات بورفؤاد 6 ملايين و822 ألف متر ويصل الإنتاج ل300 ألف طن سنوياً من الملح الخام فضلاً عن 100 ألف طن يتم تصديرها للخارج من الملح المغسول والملح الخام.