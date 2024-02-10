3.2 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد الشهر الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي 8358 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد عبر منافذ شرق وغرب والإسماعيلية خلال يناير الماضي 2024 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والبقول والذرة وغيرها والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

جاء ذلك وفقا لتقرير قدمته جمارك بورسعيد إلي الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والذي وجه بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 462 مليون و 173 ألف جنيه فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و766 مليون و697 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر يناير الماضي بتصدير مشمول 3713 بيان جمركي صادر بعدد 704 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 8 مليار و 371 مليون و 48 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 3 مليون 376 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير 2024 حوالي 3 مليار و 228 مليون وألف 869 جنيه .