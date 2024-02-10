عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.2 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد الشهر الماضي

جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي 8358 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد عبر منافذ شرق وغرب والإسماعيلية خلال يناير الماضي 2024 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والبقول والذرة وغيرها والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

جاء ذلك وفقا لتقرير قدمته جمارك بورسعيد إلي  الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والذي وجه بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

بعد أسبوعين .. الجمارك تبيع 20 سيارة في مزاد علني

الجمارك: 1.5 مليار دولار "أوامر دفع" في مبادرة السيارات للمصريين بالخارج

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 462 مليون و 173 ألف جنيه فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و766 مليون و697 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر يناير الماضي بتصدير مشمول 3713 بيان جمركي صادر بعدد 704 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 8 مليار و 371 مليون و 48 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 3 مليون 376 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير 2024 حوالي 3 مليار و 228 مليون وألف 869 جنيه .

جمارك بورسعيد مصلحة الجمارك المصرية مال واعمال مستلزات الانتاج الإفراج الجمركي بضائع ومستلزمات انتاج Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

موضوعات متعلقة

سكن وإعفاء من جمارك السيارات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

ترشيحاتنا

الحوار الوطني عن مزاعم بايدن: إدعاءات غير صحيحة ومعبر رفح لم يغلق

الحكومة تخفض اقتراضها نصف مليار جنيه في أسبوع

مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض مزاعم الرئيس الأمريكي

مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

متحدث الوزراء: تحسين الأجور غير مرتبط بتعويم قريب أو بقرارات اقتصادية أخرى

بيان مهم من مجلس أمناء الحوار الوطني المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ