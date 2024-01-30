الجمارك: 1.5 مليار دولار "أوامر دفع" في مبادرة السيارات للمصريين بالخارج

كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن أن مد مبادرة السيارات للمصريين في الخارج جاء في ضوء الإقبال الكبير والفائدة التي بدأت تظهر في الفترة الراهنة، منوها بأنه تم تعديل المبادرة وفق طلبات المصريين بالخارج، وظروفهم المختلفة، والعمل على نظام التقسيط وغيرها من التفاصيل المختلفة.

إقبال كبير من المصريين في الخارج على مبادرة السيارات

وأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى كان هناك حوالي 185 ألف مسجل على المنصة، مشيرا إلى أنه في الـ 3 أشهر الأخيرة تمت مضاعفة العدد ووصل لحوالي 270 ألف مسجل في المنصة بإجمالي 452283 مسجل حتى الآن.

وتابع “أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى مليار و95 مليون دولار، والفترة الثانية كان 480 مليون دولار، ليصل إجمالي أوامر الدفع في المرحلتين لمليار و557 مليون دولار، والتحويلات المقبولة في الفترة الأولى 453.2 مليون دولار، وفي آخر 3 أشهر 176.8 مليون دولار بإجمالي 630 مليون دولار”.

واستكمل أنه حينما يتم تحليل تلك البيانات يتم رصد أن المسجلين سيواصلون الدفع خلال الفترة المقبلة وفقا لأوامر الدفع.