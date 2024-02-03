بعد أسبوعين .. الجمارك تبيع 20 سيارة في مزاد علني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بيع سيارات تابعة لها بنظام المزاد العلني تشمل 20 سيارة من المركبات المخزنة بساحة السيارات بمطار القاهرة الدولي؛ خلال الأسبوعين المقبلين تتضمن ماركات شهيرة.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إنها ستبيع تلك السيارات في مزاد علني يوم 13 من الشهر الجاري بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، إذ تتضمن ماركات وموديلات متنوعة من بينها سيارات ملاكي " مرسيدس، كيا،فيات، بي إم دبليو، جيب شيروكي،هيونداي، سانج يونج، لينكولن، تيويوتا، فورد"وماركات لسيارات نقل مرسيدس و فولكس وغيرها.

عرضت مصلحة الجمارك عددا من الشروط لدخول المزاد من بينها شراء كراسة الشروط والمواصفات بـ400 جنيه من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمنطقة الدقي و معاينة السيارة المراد شراءها بنظام المزاد العلني في مواعيد العمل الرسمية بمقر ساحة تخزين السيارات بمطار القاهرة قبل عقد المزاد.

ويقوم الأفراد بتقديم بطاقة رقمهم القومي السارية وقت التقدم للمزاد و البطاقة الضريبية والسجل التجاري للتجار وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد قيمته 10آلاف جنيه ويتم خصمه من قيمة السيارة في حال رسو المزاد عليه و سداد باقي المستحقات ويتم رد ذلك المبلغ في حال عدم استحقاق المزاد.