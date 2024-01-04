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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مصلحة الجمارك: 59 مليار جنيه حصيلة إيرادات عام 2023 / 2022

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، تم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.

 

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

 

وتابع الغتورى:" فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23 ، 243 مليون، وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه.

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وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.

 

واستكمل الغتورى:" وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات  البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23،  67 مليار ، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية  73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية.

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واستكمل الغتورى:" بلغت قيمة الإعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك  تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية . 

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