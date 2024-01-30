رئيس مصلحة الجمارك: لن نمد مبادرة سيارات المصريين في الخارج

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لن مبادرة السيارات للمصريين في الخارج لن يتم مدها مرة أخرى، موضحا أن مدها لمدة 3 أشهر في السابق كان الأخير، مناشدا كافة المصريين الراغبين في استغلال المبادرة، يجب عليهم التسجيل بأوامر دفع في الفترة الراهنة، ويسارع في التقديم.

إعفاء من الضرائب للمستفيدين من مبادرة السيارات

وأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن من يحصل على سيارة في ضوء المبادرة لا يدفع أي رسوم أو ضرائب، ويدفع جزء من تلك الضرائب وديعة بالدولار يتم استردادها بعد خمس سنوات بالسعر السائد وقت الاسترداد.

وتابع أن أغلبية من حصل على الموافقات الاستيرادية تأتي على سيارة تتراوح ما بين 1000 دولار لـ 5 آلاف دولار، موضحا أن هؤلاء الأشخاص يقومون بحجز دور فقط لا غير ليقوم باستيراد سيارة في ضوء 8 آلاف دولار خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات بقوة في الفترة الأخيرة، لافتا على أنه تم الإفراج عن حوالي 20 ألف سيارة.

وواصل، أن مصر قادرة على تحقيق 2 مليار دولار من مبادرة المصريين في الخارج في الفترة الراهنة، ولا يوجد حظر على بيع أي سيارة بعد خروجها من الموانئ.