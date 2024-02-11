خلال جولة بالإسكندرية.. وزير العمل يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

شهد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد بمبنى مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، خلال جولته التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية محمد كمال ..وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،

وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء محافظة الإسكندرية بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر ..

واستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.



ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

وكان محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف قد أستقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..والتي تتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..

ورافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل ،يضم : اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي ، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة محمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي للوزير ، وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات ..