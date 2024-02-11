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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نفاد تذاكر أول عروض 100 سنة غنا لـ علي الحجار

كواليس حفل على الحجار
كواليس حفل على الحجار

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبمناسبة عيد الحب تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع مع النجم على الحجار اولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا فى الثامنة مساء الاربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير

وأعلنت دار الاوبرا المصرية نفاذ تذاكر الحفل مما يؤكد تطور الوعى الفنى للمجتمع والرغبة فى الاطلاع على نوادر التراث الموسيقى والغنائى المصرى والعربى الذى يعد احد مفردات الهوية .

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يذكر أن أول عروض 100 سنة غنا يضم مختارات من اهم واشهر اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب منها كان اجمل يوم ، خايف اقول ، يا ورد مين يشتريك ، عاشق الروح ، يا مسافر وحدك وغيرها الى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى من اخراج عصام السيد ، اعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو ، ميدو عادل ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية احمد عفت ، نهاد فتحى ، اسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوى والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم .

جدير بالذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .

التراث الموسيقي 100 سنة غنا الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة علي الحجار نيفين الكيلاني

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