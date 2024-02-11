محافظ الدقهلية يوجه بحصر احتياجات تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أجا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية وأحمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بزيارة وتفقد ومعاينة مصنع تدوير المخلفات الصلبه بمركز ومدينة أجا لحصر الاحتياجات اللازمة لتطوير المصنع.

يأتي ذلك في إطار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية تمهيدا لادراجه ضمن الخطه الاستثمارية لمحافظة الدقهلية وذلك في إطار استكمال منظومة تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافه والمخلفات الصلبة بالمحافظة وتشمل أعمال التطوير تركيب بلاطات خرسانية وإنشاء سور خرساني وخزان تجميع سائل الرشيح ومنظومة حمايه مدنية واطفاء وأعمال رفع كفاءة شاملة للمصنع.

وأوضح "مختار" ان انشاء مصانع تدوير جديدة للمخلفات الصلبة أو إعادة تأهيل الموجود منها بنطاق المحافظة يأتي في إطار دعم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية.

ووجه " مختار" الشكر والتقدير إلى وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهم المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال "مختار" إن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود بإعادة تاهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس إلي جانب انشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب وكذا مصنع المنزلة وجاري التنسيق لانشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية هذا بالاضافة لانشاء المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدان بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الامن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتى يشعر المواطن بالجدوي من تطوير منظومة المخلفات البلدية.



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