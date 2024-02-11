جنايات المنصورة تقضي بإحالة أوراق سائق تخلص من زميله لمفتي الجمهورية

أصدرت جنايات المنصورة، حكما بإحالة أوراق سائق تخلص من زميله بعد التعدي عليه بالضرب على رأسه بشومة، بسبب خلافات على تحميل الركاب بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الأول من شهر مارس للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 3351 لسنة 2023 جنايات مركز بني عبيد، والمقيدة برقم 1395 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم وليد ع.م . ويبلغ من العمر 37 عامًا، سائق، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 3/6/2023 بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليه العدل ماهر أحمد فضل، ويبلغ من العمر 45 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض شومة خشبية.

وما أن أبصره أمام مسكنه، حتى استل الشومة حوزته آنفه البيان وباغت إياه من خلاف، بأن كال له ضربة بواسطة الشومة حوزته فسقط على إثرها أرضًا مضرجًا بدمائه، فقام المتهم بالتعدي عليه بأن كال له عدة ضربات بواسطة الشومة حوزته، فأحدث ما حل به من إصابات، والتي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته، قاصدًا انهاء حياته .