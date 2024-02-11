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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

د. غنيم يفوز بجائزة الريادة والابتكار من جامعة الأمير محمد بن فهد

الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم

حققت جامعة المنصورة انجازًا علميًا جديدًا يضاف الى قائمة انجازاتها فى اطار سعيها الدائم للارتقاء بتصنيفها العلمى والبحثى بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية من بين قرابة 650 متقدمًا.

وفازت البحوث المقدمة من الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة والمتعلقة بأبحاث استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر بجائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار والمقدمة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية.

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للعالم الجليل الدكتور محمد أحمد غنيم لحصوله على جائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكا، مؤكدا أن الجائزة تعد تكريمًا للأبحاث العلمية لعالم من علماء جامعة المنصورة.

وأوضح أن سِجل العالم الجليل في تاريخ جامعة المنصورة حافل بالعديد من الإنجازات العلميَّة والبحثيَّة، كما عمل فى سبيل بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، لتتصدر الجامعة  بكل اقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار لتتبوأ المكانة التي تطمح إليها بين الجامعات العربية الإقليمية والعالمية.

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