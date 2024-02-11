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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتجاهل الدعوات لتجنب الهجوم على رفح وانتقادات عائلات الرهائن

صدى البلد

لا يزال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حازماً في قراره بالمضي قدماً في الهجوم على مدينة رفح الجنوبية، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة التي تحث على ضبط النفس. ويأتي هذا القرار على الرغم من التصنيف السابق لرفح كمنطقة آمنة.

وفي مقابلة مع قناة ABC News، دافع نتنياهو عن الهجوم، مشيراً إلى أن الامتناع عن مهاجمة ما تدعي إسرائيل أنها أربع كتائب تابعة لحماس في المدينة من شأنه أن يعادل الاعتراف بالهزيمة في الصراع المستمر. وعندما سُئل عن إجلاء مئات الآلاف من المدنيين، اقترح نتنياهو نقلهم إلى مناطق شمال المدينة تم تطهيرها بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي معرض تناوله للمخاوف بشأن الضحايا المدنيين، وخاصة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، أكد نتنياهو أنه تم اتخاذ تدابير لتقليل الأضرار الجانبية. وادعى أن ضحية مدنية واحدة تقريبًا وقعت مقابل كل ناشط من حماس قُتل أو جُرح على يد الجيش الإسرائيلي. كما أعرب نتنياهو عن عدم يقينه بشأن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية في غزة بأنها "مبالغ فيها".

وشدد نتنياهو على أن النصر في الصراع أصبح في متناول اليد، ووصفه بأنه القضاء على القوات المقاتلة المنظمة لحماس. وذكر أن تفكيك حماس كقوة عسكرية هو الهدف، وليس إبادة كل فرد مرتبط بالمنظمة.

وفي رده على استفسارات حول إعطاء الأولوية لإنقاذ الرهائن في غزة مقابل تحقيق النصر العسكري، قال نتنياهو إنه تم تحقيق كلا الهدفين في وقت واحد، على الرغم من اعترافه بتعقيد عملية صنع القرار.

واستشرافا للمستقبل، أعرب نتنياهو عن شكوكه بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي يشمل إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا على حاجة إسرائيل الملحوظة إلى الحفاظ على سيطرة أمنية شاملة في غزة.

ومع استمرار الدعوات الدولية لضبط النفس، يظل نتنياهو ثابتاً في سعيه لتحقيق الأهداف العسكرية في رفح، مما يسلط الضوء على التعقيدات والتحديات الكامنة في الصراع المستمر.

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