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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط طالب ادعي قدرته على تسريب الامتحانات عبر تيليجرام بقصد النصب

تيليجرام
تيليجرام

كشف ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق " تيليجرام" بشأن إدعاء القائمين على إحدى المجموعات بإمكانياتهم تسريب إمتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة).

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من أحد الحسابات الشخصية بشأن وجود قناة على تطبيق"تيليجرام" يقوم القائمون عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب إمتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة نظير مبلغ مالى يتم تحويله لرقم هاتف (مُحدد) عبر إحدى خدمات الهواتف المحمولة.

 بالفحص تبين صحة الواقعة وإضطلاع القائمين على إدارة القناة بالإدعاء بقدرتهم على تسريب الإمتحانات على النحو المشار إليه، وأمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2) هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الامتحانات المراحل التعليمية النيابة العامة تسريب الامتحانات تيليجرام

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