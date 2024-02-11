الجيزة .. عروض فنية ولقاءات تثقيفية ضمن "حياة كريمة"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب الكداية بأطفيح بمحافظة الجيزة، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المعد برعاية وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور المرأة في تنمية الأسرة"، تحدث خلالها محمد علي، عن الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تربية الأبناء وتأسيس الأسرة وبناء المجتمعات، وقدرتها على التغيير الإيجابي من خلال تحملها لكل ما يقع على عاتقها من مسئوليات.

وأكد في حديثه ضرورة تمكين المرأة وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية المبذولة من أجل مجتمع أكثر فعالية.

أعقب ذلك حوار مفتوح تحدثت خلاله سعدية عبد الستار عن دور القراءة والاطلاع في الارتقاء بمستوى فكر الإنسان، لتحقيق الأهداف.

وشهدت القافلة ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تلاها فقرة رسم على الوجه. واختتم اليوم بعرض فني لفرقة التنورة التراثية، قدمت خلاله عددا من فقراتها المميزة، إلى جانب الأغاني الشعبية بمصاحبة الفنان سيد المصري، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، حتى منتصف فبراير الحالي، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.