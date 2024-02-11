عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدعم الصناعة الوطنية

صناعة النواب توصي بحساب سعر السلع المدعمة بناء على تكلفة الإنتاج

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين معتز محمود وكيل اللجنة وآمال عبد الحميد، بشأن غلق مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا وأثره فى ارتفاع أسعار السكر وخطة الحكومة للتحفيز فى زراعة السكر.


وأكد النائب محمد السلاب أهمية موضوع طلبات الإحاطة نظرا لارتباطه بتوفير سلعة استراتيجية وهى السكر بالإضافة إلي صناعة هامة تقوم علي زراعة تلك المحاصيل الهامة.

واستعرض النائب معتز محمود طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب توقف مصنع أبو قرقاص وارتفاع أسعار السكر في الأسواق.

وانتقد محمود، حصول الحكومة علي السكر من المصانع بسعر أقل من التكلفة، مما تسبب في خسائر ضخمة للمصانع، ودفعها للتوقف عن الإنتاج.


وقالت النائبة آمال عبد الحميد، أن مصنع أبو قرقاص كان يستقبل 750 الف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 900 ألف طن، وذلك تسبب فى تحقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه، مما دفع الإدارة إلى إتخاذ قرار بوقف العمل به.

وشددت عبد الحميد، على ضرورة تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولاسيما قصب السكر وبنجر السكر، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائي المصرى.


وتابعت، سجل الاستهلاك المحلى من السكر في مايو 2023 نحو 3,250 مليون طن، مقابل 3,100 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.


وقد بلغ الإنتاج المحلى نحو 2.3 مليون طن بانخفاض 7.2% عن العام السابق.

وأوضحت، تبلغ المساحة المزروعة بالقصب في مصر 330 ألف فدان، وتبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه، وأن حجم الإنتاج انخفض إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة.

ومن جانبه أكد النائب محمد السلاب، أن اللجنة سبق وطالبت وزارة الزراعة بخطة واضحة بشأن زراعة قصب وبنجر السكر

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، الحكومة، إفادتها بخطة واضحة بشأن زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر.

كما أوصت اللجنة التنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة فيما يتعلق بتحديد سعر  توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر بما  يراعي المتغيرات في السوق العالمى.

وأوصت اللجنة أيضا بالحفاظ علي الصناعة الوطنية من خلال حساب سعر السلع المدعمة بناء علي تكلفة الإنتاج وذلك حفاظا علي المصانع من الخسائر.

محمد السلاب مصنع سكر أبو قرقاص محافظة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ