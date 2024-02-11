الكليات المتاحة بنظام التعليم المدمج بجامعة عين شمس لعام 2024

كشف مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس، عن الكليات المتاحة حاليا في التعليم المدمج بنظام التعليم الالكتروني وهي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.



ويقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.



شروط الالتحاق بالتعليم المدمج 2022 جامعة عين شمس

وأوضح مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس شروط الالتحاق بالتعليم المدمج وهي:

1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.

وتعلن جامعة عين شمس ، عن فتح باب التقديم ببرامج بكالوريوس التجارة وبكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المدمج مرة واحدة في العام ، ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــا .

الأوراق المطلوبة:



– أصل المؤهل أو مستند رسمي أو بيان نجاح

-أصل الشهادة المميكنة

-صورة الرقم القومي

-أصل التجنيد للذكور لأقل من 30 عاما

-6 صور شخصية